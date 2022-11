Totti-Ilary | le borse scomparse sono state trovate in modo bizzarro

(Di venerdì 4 novembre 2022) Nuovo capitolo della storia– Blasi Francescoha o no restituito leBlasi? Secondo quanto riportato recentemente da Il Corriere della Sera l’ex capitano della Roma avrebbe restituito tutto all’ex moglie, dopo che quest’ultima gli aveva sottratto dei Rolex. La conduttrice non avrebbe ceduto e ricambiato il favore e il L'articolo proviene da Novella 2000.

... Edmondo , proprio mentre la separazione da Francescosi avvia a diventare una battaglia legale. Nel servizio sono pubblicate le fotoe dell'uomo: i due arrivano separatamente al ...FrancescoBlasi in tribunale. Come riporta il Corriere dello Sport , il prossimo 11 novembre l'ex capitano della Roma incontrerà sarà faccia a faccia con la sua ex compagna e madre dei suoi ...Leggi anche > Ilary Blasi e le borse “rubate”: «Le ha trovate lei, Totti le aveva nascoste nella Spa» La Fiordelisi ha ammesso che le chat risalirebbero al periodo in cui la storia tra Totti e Ilary ..."Ilary Blasi esce con un altro uomo": così l'account social del settimanale Diva e Donna lancia il servizio dedicato ad una presunta nuova frequentazione della showgirl dopo la burrascosa fine del… Le ...