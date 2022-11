Stasera in TV | Film e Programmi di Oggi Venerdì 4 Novembre 2022

(Di venerdì 4 novembre 2022)in TV: Tutti in piedi, Attacco a Mumbai, I Mercenari - The Expendables, Auguri per la tua morte, Grosse Bugie, Al di là dei sogni., Fiction e Seriein TV: Tale e Quale Show, S.W.A.T, La scelta di Maria, Viola come il mare, Propaganda Live, MasterChef Italia, Fratelli di Crozza.

Ciak, si bissa: dopo l'inaugurazione con il lungometraggio marocchino candidato all'Oscar come migliorestraniero, Le Bleu du Caftan di Maryam Touzani, il MedFilm proponea Roma, al Cinema Savoy, quello tunisino in lizza per il premio, Under the Fig Trees di Erige Sehiri. "È la mia prima ...Hopper e il tempio perduto è ild'animazione ispirato all'omonima serie di libri per bambini in onda, 4 novembre 2022, su ...