Roma | attivisti imbrattano il quadro di Van Gogh con un passato di verdure

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 4 novembre 2022). Le proteste degliper il clima non si fermano. Non solamente sulle strade, come già abbiamo avuto modo di raccontare nei giorni scorsi e anche nell’ultima ora, con una protesta che ha letteralmente ingolfato la tangenziale della città, con gli automobilisti furiosi che per poco non hanno innescato una vera e propria rissa in strada, ma anche in altri luoghi affollati. L’obiettivo delle proteste è quello di colpire luoghi ”sensibili”, con una grande concentrazione di persone, di modo che il messaggio abbia la massima risonanza mediatica. Per questo, oltre alle strade capitoline, anche i Musei vengono spesso presi di mira. L’ultimo colpo è avvenuto alla mostra presso Palazzo Bonaparte.bloccano la tangenziale: automobilisti furiosi, si sfiora la rissa (VIDEO) Il colpo degli ambientalisti a ...