Piantedosi promette ai sindacati che accetterà le modifiche sui rave

(Di venerdì 4 novembre 2022) Al termine della riunione di questo pomeriggio al Viminale con i segretari generali della Cgil, Maurizio Landini, Cisl, Luigi Sbarra e UIl, Pierpaolo Bombardieri, il ministro dell’Internoha rassicurato le parti sociali sulla tanto discussa norma anti-: “Ho avuto modo di ribadire che l’applicazione delle recenti misure adottate dal Governo è limitata alla specifica ipotesi della organizzazione deiparty e che le nuove disposizioni non intaccano in nessun modo i diritti costituzionalmente garantiti, come quello di manifestare”. “In ogni caso – ha aggiunto– in sede parlamentare appoggerò qualsiasi modifica al testo normativo indirizzata nel senso di meglio precisare, qualora lo si ritenga necessario, i confini della nuova fattispecie penale”. A termine dell’incontro, il ministro ...

