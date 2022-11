Papa Francesco in Bahrein | “L’istruzione è l’arma contro il fondamentalismo”

(Di venerdì 4 novembre 2022), emancipazione femminile e corsa al riarmo: questi i temi affrontati dadurante i lavori del Baharain Forum for Dialogue East and West for Human Coexistence. È la prima volta che il Santo Padre si reca nel, un piccolo Stato di lingua araba che si affaccia sul Golfo Persico. La corsa al L'articolo proviene da Inews24.it.

Un grido unanime, concorde, accorato: è ora di "porre fine alla guerra in Ucraina e avviare seri negoziati di pace" . Lo dicenel suo discorso al Forum per il Dialogo in corso in Bahrein. Ma a ripeterlo sono anche i musulmani, a partire dalla massima autorità sunnita, il Grande Imam di Al - Azhar Ahmed Al - ...è stato accolto dal re del Bahrein Hamad ben Issa Al - Khalifa e dallo sceicco Ahmed al - Tayeb, grande imam di Al - Azhar, istituzione rispettata dall'islam sunnita, nel corso della ...Fuoco, missili, bombe, armi, pianti, morte, cenere, odio. Dopo due “tremende guerre mondiali” e una guerra fredda che per decenni “ha tenuto il mondo con il fiato sospeso”, e mentre conflitti “disastr ...Per offrire una migliore esperienza di navigazione questo sito utilizza cookie anche di terze parti. Chiudendo questo banner o cliccando al di fuori di esso, esprimerai il consenso all'uso dei cookie.