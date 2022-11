Omicidio di via Novelli | l’accusa chiede 21 anni di carcere per Alessandro Patelli

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 4 novembre 2022) Bergamo. Ventundi reclusione. È la pena richiesta dal pubblico ministero Paolo Mandurino nei confronti di, 20, accusato dell’di Marwen Tajari, avvenuto l’8 agosto 2021 in viaa Bergamo. “Quello che è emerso è un atteggiamento di sfida da parte dell’imputato nei confronti dell’autorità giudiziaria, ma non si ravvede nessun pentimento, non ha mai versato una lacrima, nemmeno la sera in cui l’ho interrogato dopo il fatto. Non c’è stata mai una lettera dal, non ha mai contattato la famiglia di Tajari, non ha mai chiesto scusa. Ha sempre assunto il classico atteggiamento di chi è convinto di aver ragione”, ha dichiarato il pm nella sua requisitoria. “Nonrò l’ergastolo, non si dà l’ergastolo in ...