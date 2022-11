NFL 2022 2023 | week 9 | i Texans ci provano | ma gli Eagles restano imbattuti

(Di venerdì 4 novembre 2022) La sfida tra Houstone Philadelphiaha aperto il programma di9 di regular season NFL. Due squadre che arrivavano a questo appuntamento con il Thursday Night Football in modo diametralmente opposto. La franchigia texana ferma ad una sola vittoria, quella della Pennsylvania invece unica ancora imbattuta. Ne è nato un match più equilibrato di quello che ci si probabilmente attendeva, ma alla fine glivincono 17-29 e il loro record ora recita 8 vittorie e 0 sconfitte. IL PROGRAMMA DI9 RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE LE DATE DELLA STAGIONE NFL Pronti via e imettono subito in chiaro di voler fare una bella figura davanti al proprio pubblico, con un drive che gli regala i primi sette punti. Le corse del ...

Guida alla nona settimana del 2022 NFL – Play.it USA La sfida tra Houston Texans e Philadelphia Eagles ha aperto il programma di week 9 di regular season NFL 2022/2023.