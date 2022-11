My Policeman è una bella occasione mancata

(Di venerdì 4 novembre 2022) Presentato al Bfi - London Film Festival e dal 4 novembre disponibile su Prime Video, il tragico film melodramma Lgbt vanta un'interpretazione eccezionale di David Dawson ma manca di passione e introspezione e la colpa è di Harry Styles (anzi no, non è colpa sua)

Diretto da Michael Grandage, My Policeman è tratto dal romanzo scritto da Bethan Roberts. Tom ha inoltre una relazione segreta con Patrick, che lavora nel campo dell'arte, ma il suo matrimonio con Marion ha degli effetti su entrambi i legami.