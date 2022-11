Multe No Vax cancellate? Le novità sulle sanzioni | ecco cosa succede

(Di venerdì 4 novembre 2022) In queste settimane si è parlato tanto della possibilità di cancellare leai No Vax. Ma sono state davvero eliminate?tutte lee quello chenei prossimi mesi. Diversi sono i cambiamenti che la nuova squadra di governo sta portando sul piatto. I ministri stanno toccando un po’ tutti i settori. Ma un occhio di riguardo c’è per quanto riguarda la questione covid e quella vaccinale. Tra leattese c’era quella che avrebbe visto leeliminate per chi non è vaccinato, ma le cose sembrano essere andare diversamente. fonte foto: AdobeStockIl nuovo esecutivo a guida Giorgia Meloni sta apportando una serie di cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda il Ministero della Salute. Questo ha deciso per la reintegrazione di medici e ...

L'esecutivo, infatti, proprio ieri ha presentato il decreto aiuti, ma non c'è la sospensione delleai No. Inizialmente erano poco più di 25 mila i ciociari over50 non in regola, di ...La prima è la soppressione delleai no. Annunciata nei giorni scorsi non risulta formalizzata e dunque se il governo procederà con questa scelta Agenzia delle entrate - RIscossione dovrà ...Salta l'emendamento che sospende le multe di 100 euro ai lavoratori no vax over 50, contenuto nel Decreto Aiuti ter ...Sono oltre 23 mila i ciociari che nei mesi scorsi hanno detto no al vaccino anti Covid o al richiamo (dose booster) che, in questi giorni, stanno ricevendo le raccomandate dell'Agenzia ...