Mps c’è | contro tutti i pronostici

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 4 novembre 2022) Con una quota di inoptato di soli 65-70 milioni (su 2,5 miliardi di euro) sta per andare in porto l’aumento di capitale di Montepaschi.. Vero è che l’azionista dillo, il Mef, ha dovuto esercitare un certo pressing su un’ampia platea di soggetti parastatali, fondazioni bancarie ed enti previdenziali, per arrivare a chiudere l’operazione incerta fino a pochi giorni fa ma alla fine ci è riuscito raggiungendo il 98 per cento delle sottoscrizioni, secondo le ultime stime. Accanto a investitori finanziari, come Axa e Anima, sono stati coinvolti imprenditori privati, quali lo svizzero Denis Dumont e l’italiano Andrea Pignataro, e poi, quando all’appello mancavano ancora 3-400 milioni, la moral suasion del Mef si è fatta sentire a tutto campo sui soggetti che hanno un radicamento nel sistema ...