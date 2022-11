Moratti in piazza con Calenda Diventa un caso l’attacco sui social col marchio falce e martello

(Di venerdì 4 novembre 2022) La ex vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia, sarà presente sabato 5 novembre alla manifestazione a sostegno del popolo ucraino e della pace, convocata dal leader del Terzo Polo, Carlo, all’Arco della Pace a Milano. Dopo le dimissioni dalla giunta guidata dal leghista Fontana è questo il primo atto pubblico della, sul quale si scatenano gli ex alleati leghisti., chi partecipa alla manifestazione di Milano Oltre a numerose associazioni, parteciperanno alla manifestazione di Milano parlamentari ed esponenti di Azione e Iv tra cui il leader, Matteo Renzi; l’ex presidente della Camera, Pierferdinando Casini; Marco Cappato, esponenti dei Radicali; ma anche del Pd, come il senatore Carlo Cottarelli e il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Il Pd per la Lombardia guarda a Cottarelli E ...

'Non ci stupiamo di sapere che domani Letizia Moratti sarà in piazza con Renzi e il Pd: ecco la sua coerenza dopo vent'anni da ministro, da sindaco di Milano e da assessore regionale con il centrodestra!'. Lo ha dichiarato Fabrizio Cecchetti, segretario della Lega.