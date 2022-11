Milan | c'è concorrenza per Kjaergaard

...of the week di Champions League Ha messo a segno due gol e altrettanti assist nel 4 - 0 delcontro il Salisburgo che hanno regalato l'accesso agli ottavi di finale. Battuta ladi ...... Spinelli si è dimostrato su un altro livello rispetto alla. L'italiano è stato l'unico ... ha registrato un tempo di 1'42"330, ben 0"778 migliore rispetto aTeekens, secondo con ...La verità è che ci sono due club fortemente interessati a Leao per gennaio e l'intenzione è bruciare la concorrenza.Romelu Lukaku, tornato all'Inter in estate in prestito dal Chelsea, è stato finora fermato dagli infortuni, ma la sua permanenza non sembra in discussione. Dzeko ha risposto con gol e prestazioni, ma ...