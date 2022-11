Manovra | 30 miliardi per il caro energia Governo | via libera alla Nadef

(Di venerdì 4 novembre 2022) E' stata approvata dal Consiglio dei ministri, secondo quando si apprende, l'entità dellanetta 2023. Come specificato nel documento della, laviene stimata in circa 30e sarà destinata interamente al contrasto alL'articolo proviene da Firenze Post.

... il decalage dal 110 al 90% non influirà su chi ha già depositato la Cila: laviene ... gli investimenti ammessi alla detrazione del superbonus 110% sono stati complessivamente 51,21, ...- Varata la Nadef, la nota di aggiornamento al Def, vera e propria cornice della. Deficit programmatico 2022 al 5,6%, 2023 al 4,5%. Previsti 15per sostenere imprese e famiglie su bollette, nuove trivellazioni in Adriatico e superbonus edilizio che scenderà al 90%Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri (decreto-legge) Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro degli affari esteri e de ...Il consiglio dei ministri ha approvato la Nota di aggiornamento al Def. Il Pil crescerà quest'anno del 3,7%, per poi frenare il prossimo allo 0,6% programmatico. L’entità della manovra netta 2023, com ...