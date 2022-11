“Ma fai sul serio?” Giorgia Meloni | svelato il retroscena con Mario Draghi

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 4 novembre 2022), la frase del nuovo premier. L’arrivo di una donna a Palazzo Chigi è una prima volta storica per l’Italia. Oltretutto la nuova premier è espressione della volontà popolare dopo un governo cosiddetto ‘tecnico’. Ciò non toglie che le difficoltà del periodo e qualche malumore interno dopo i primi passi rappresentino degli ostacoli chedovrà subito superare. Per quanto riguarda i malumori, ve ne abbiamo parlato precedentemente, vengono dagli ambienti della destra. C’è infatti chi ha imputato al nuovo governo di avere fatto delle scelte in continuità il precedente esecutivo guidato da. Si parla in particolare della consulenza dell’ex ministro Roberto Cingolani sulle questioni energetiche e di ...