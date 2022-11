La gieffina spagnola fa sclerare Antonella | “La sistemo io quella Barbie!”

(Di venerdì 4 novembre 2022) Sapevamo che l’ingresso di Oriana Marzoli non sarebbe passato inosservato e così è stato. La bella(venezuelana di nascita) ha già fatto saltare i nervi diFiordelisi. Tutto è iniziato quando subito dopo la puntata Oriana ha consigliato a Edoardo Donnamaria di viversi un po’ di più la casa e di fare il suo percorso senza stare attaccato ad. Il gieffino da bravo cucciolo ammaestrato ha riportato tutto alla sua padr fidanzata, che è andata su tutte le furie: “Madonna quanto mi sta sulle pa**e questa qui. Mamma mia già mi sta sulle pa**e. Ha iniziato con il piede sbagliato. Che degrado comunque. L’accoglierò proprio bene in questa casa vedrete“.si è subito sfogata con Nikita: “Come si chiama? La, Oriana, ha detto a Edoardo di fare il ...

