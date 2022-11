Kate Winslet | “Leonardo Di Caprio mi ha cambiata” | storia di un’amicizia

Leggi su robadadonne

(Di venerdì 4 novembre 2022) C’è una coppia su cui tutti hanno sempre sognato, ma che, pur non essendosi mai trasformata in “romantica” nel senso comune del termine, ci ha comunque insegnato almeno due cose: che l’amicizia tra uomo e donna esiste, e che le relazioni sincere, profonde e vere non sono per forza ed esclusivamente solo quelle amorose (anche in questo caso, nel senso più generale del termine). Parliamo diDi, la coppia “non coppia” più amata del cinema, che come detto da oltre vent’anni fa sperare molti fan in quella piega romantica che tuttavia non è necessaria né a legittimare il loro legame, né scontata. Correva esattamente l’anno 1997, quello in cui Titanic sbancò i botteghini e iniziò la fiaba di Jack e Rose. I due si sono conosciuti proprio sul set del film campione d’incassi che li ha lanciati ...