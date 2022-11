Imprese | Ministero | al via i contributi per danneggiate dal conflitto in Ucraina

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il decreto, precisa una nota, e' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lunedi' e rende operativa la misura, prevista nel primo decreto legge Aiuti, che mette a disposizione risorse pari a 120 ...

Lo rende noto ildellee del Made in Italy. 'Si tratta di un intervento che, pur non potendo risarcire i danni morali e le ferite profonde della guerra, cerca di lenire il disagio ...Lo scorso agosto il premier Kishida ha dato istruzioni aldell'economia di ridare slancio ... tanto che questa settimana il governo ha diramato la richiesta per cittadini edi ...All'ordine del giorno, tra le altre cose, insieme alla Nadef e alla richiesta di autorizzazione sull'aggiustamento di bilancio, anche la relazione sull'evasione (ANSA) ...“Agricoltura, filiera alimentare ed enogastronomia sono i settori che rappresentano l'eccellenza delle produzioni italiane e sui quali imprese e lavoratori s ...