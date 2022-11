Giorgetti in Germania | i due filoni che corrono sull’asse Roma-Berlino

Leggi su formiche

(Di venerdì 4 novembre 2022) Al di là del sentire comune europeo e del come affrontare il caro bollette, oltre la visita indel ministro dell’economia Giancarloci sono un serie di questioni molto dense alla voce politica economica e industriale: non fosse altro perché sia i due comparti sono interconnessi (e decisioni come lo stop europeo al fossile incidono non poco nei rispettivi portafogli) sia perché le tesi dei Paesi frugali sul debito italiano sono direttamente proporzionali alle leve che poi la politica aziona (o meno). Sconvolgimento epocale A causa della Brexit, nel 2021 laè stato il maggior contributore netto dell’Ue con un importo di 21,4 miliardi di euro in termini assoluti: il dato è cresciuto di 5,9 miliardi di euro rispetto ai dodici mesi precedenti. Ma a preoccupare maggiormenteè la ...