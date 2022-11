Curva Inter | ecco i provvedimenti | 4 Daspo

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 4 novembre 2022) Arrivano i primiper ladell’dopo gli accadimenti di sabato, quando è andata in scena la ritirata di una parte della tifoseria tra primo e secondo tempo a causa dell’omicidio di Vittorio Boiocchi, capo ultrà già coinvolto, in passato, in un’indagine per estorsione all’. Di Boiocchi aveva scritto il Corriere della Sera. Era entrato in carcere sul finire degli anni Novanta. È uscito nel 2018. Nel frattempo il mondo della mala milanese è cambiato, s’è fatto più «mafioso», meno violento e più «raffinato» e imprenditoriale. Lui però una volta uscito non sembrava non essersi adattato ai tempi cambiati. Dicono che chiedesse soldi di continuo, che si lamentasse per gli affari troppo magri dello stadio. Il motivo delle indagini riguarda gli episodi di coercizione, visto che gli ultras hanno ...