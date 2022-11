Costa Volpino | grave 78enne finito fuori strada con l’auto

(Di venerdì 4 novembre 2022). Soccorsi in azione giovedì pomeriggio (3 novembre) per un uomo di 78 annicon. L’allarme è scattato intorno alle 15,30. Sul posto, in via Roma, sono intervenute un’ambulanza,medica, i vigili del fuoco volontari di Lovere e l’elicottero del 118. Allertati anche i carabinieri di Clusone. L’uomo avrebbe accusato un malore al volante, perdendo il controllo della sua Fiat Panda e finendo la sua corsa per metà in un canale. Recuperato dai vigili del fuoco, ilè stato sottoposto alle prime manovre di rianimazione sul posto ed è poi stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Bergamo.

Serie B1 -vince 3 - 0, ma la VAP offre una buona prestazione