Conferenza stampa Zanetti | «Serve accelerare | mi aspetto una reazione»

(Di venerdì 4 novembre 2022), il tecnico dell’Empoli ha parlato alla vigilia del match contro il Sassuolo: le dichiarazioni Paolo, allenatore dell’Empoli, ha parlato alla vigilia del match con il Sassuolo. TURNOVER A NAPOLI E SOSTA – «Sono assolutamente concentrato su questa gara, ci sono due partite su tre importantissime. Vedremo dopo la partita come gestirci. Non si può sempre spiegare tutto, ora è il momento di». SASSUOLO – «Penso che il Sassuolo sia una squadra forte con giocatori importanti. Ne ha persi alcuni, ma gli acquisti sono stati altrettanto importanti. Giocano bene al calcio, spingono molto e inevitabilmente concedono qualcosa. Dobbiamo dare un segnale a tutto l’ambiente perché anche se perdi contro le grandi percepisco ci possa essere un calo di autostim. I ...

Provincia di Lecce

Gotti, il tecnico dello Spezia ha analizzato la gara contro il Milan alla vigilia: le dichiarazioni Luca Gotti ha parlato alla vigilia del match tra il suo Spezia e il Milan. CHI HA ...Così, in, il tecnico della Cremonese, Massimiliano Alvini, alla vigilia del match in trasferta contro il team allenato da Davide Nicola. "Non ci sarà Radu (per il portiere trauma ... “Io non mollo Day” a Martano: domani la conferenza stampa – Provincia di Lecce Stando a quanto riportato da Manuele Baiocchini, in diretta su Sky Sport 24 da Milanello, arrivano le prime indicazioni su quelle che dovrebbero essere le scelte di mister Pioli, che oggi ...Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nella conferenza stampa di presentazione dell'Integration League, progetto promosso dalla Lega Pro insieme a UNHCR e Project School, parlando ...