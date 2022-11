La Gazzetta dello Sport

1 Stando a quanto riportato da Express , Hakim Ziyech potrebbe trovare la sua nuova destinazione in Premier League. Il trequartista sta trovando poco spazio nelle rotazioni die nel suo futuro potrebbe esserci il Tottenham . Dopo l'interesse mostrato dal Milan nell'ultima finestra di mercato, ora piombano gli Spurs sul giocatore marocchino.I tifosi delSono fantastici. Sono molto emozionato e felice: è importante per me aver disputato una ... Il tecnico Grahamha tecnico ha detto di giocare come si faceva in allenamento. ... Chelsea, Potter non è ancora un mago. Premier, quanti esoneri! In estate il Milan ha provato più volte a portare in Italia Hakim Ziyech dal Chelsea per poi virare sull’acquisto di Charles De Ketelaere con una trattativa durata settimane con il Club Bruges. Il bel ...Una vecchia gloria degli Spurs è convinto: col suo arrivo Conte potrebbe svoltare. Juventus e Milan masticano amaro ...