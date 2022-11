X Factor | continua la sfida nel secondo appuntamento con i Live

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 3 novembre 2022) Xtorna in onda con la seconda puntata deiquesta sera, 3 novembre, alle 21.15 su Sky e in streaming su Now TV per unimperdibile.latra i giudici che schierano gli artisti dei propri roaster con nuovi brani, per questa sera sarà però tutto a tema MTV Generation. Non mancherà inoltre un ospite d’eccezione. Xè giunto alla fase più attesa del talent show targato Sky e adesso è in arrivo ilche condurrà gli attuali concorrenti sempre più vicini alla finalissima del programma, prevista nelle prossime settimane. Dopo l’eliminazione del primo artista la scorsa settimana, Matteo Siffredi, del roaster di Ambra Angiolini, i giudici sono pronti a schierare di nuovo i loro ‘allievi’ con nuovi ...