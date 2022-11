WWE | Disaccordo con Triple H | nel backstage reputano chiusa la porta per CM Punk

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 3 novembre 2022)H, dopo l’addio forzato di Vince McMahon, ha il controllo della direzione creativa WWE, e ha già rito a Stamford alcune ex superstar. Le voci di corridoio parlano di un possibile ritorno di CM, ma cosa c’è di vero? Sappiamo che perH non sarebbe un problema, anzi: vi abbiamo rito di come Hunter sarebbe disposto a parlare conriguardo un eventuale ritorno, ma il pensiero nelnon sarebbe allineato. Ringside News ha chiesto informazioni sull’argomento, ed il nome di, effettivamente, circola nel, come conferma un membro di lunga data del team creativo, ma in maniera totalmente negativa. CMnon gode di buona nomea in WWE, e sicuramente ciò che ha ...