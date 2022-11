Ucraina | bomba sporca | Aiea non trova prove in strutture indicate dalla Russia

(Di giovedì 3 novembre 2022) Kiev, 3 nov. (Adnkronos) - L'non hato tracce di attività e materiali nucleari non dichiarati nelledove, secondo Mosca, l'starebbe fabbricando una "". Dopo le dichiarazioni della Federazione Russa, su richiesta di Kiev, gli ispettori dell'hanno completato le ispezioni in tre siti, senza peròredi quanto sostenuto dal Cremlino. "La richiesta dell'all'di inviare squadre di ispettori - ha affermato il direttore generale dell'agenzia Rafael Mariano Grossi - è stata presentata dopo che la Federazione russa ha avanzato accuse riguardanti le attività in tre ...

Dellasporca di cui disporrebbe l', l' Aiea non avrebbe trovato alcuna traccia. L' ispezione dell'agenzia atomica dell'Onu, come riporta Sky News , avrebbe fatto emergere che non ci sono prove ...Quanto all'esportazione dei prodotti alimentari dall', la Turchia fa sapere che il corridoio del grano è del tutto normalizzato dopo che la Russia è tornata a partecipare all'accordo sul grano,...L'Ucraina ha chiesto agli ispettori di visitare le sue centrali nucleari per smentire le affermazioni della Russia secondo cui Kiev intende utilizzare una "bomba sporca". "La nostra valutazione ...L'Ucraina ha chiesto agli ispettori di visitare le sue centrali nucleari per smentire le affermazioni della Russia secondo cui Kiev intende utilizzare una "bomba sporca". "La nostra valutazione ...