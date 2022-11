Trovato con cocaina | arrestato 23enne

(Di giovedì 3 novembre 2022) I Carabinieri del Comando Stazione di Fragagnano, nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti hanno tratto in arresto undel luogo. All’interno della propria abitazione aveva allestito un piccolo bazar della droga e l’inusuale andirivieni giornaliero di numerosi assuntori del luogo ha insospettito i militari che hanno effettuato una perquisizione domiciliare, con l’ausilio di una unità Cinofila antidroga, nel corso della quale è stata rinvenuta occultata e successivamente sottoposta a sequestro gr. 28 di sostanza stupefacente del tipo “” già suddivisa in dosi e pronta per la vendita nonché materiale vario atto al confezionamento. Il giovane, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’A.G., è stato condotto ...

Cronache Maceratesi

Versione che haconferma anche nelle comunicazioni in arrivo dalla Corea del Sud . Secondo ...di un missile intercontinentale da parte della Corea del Nord si è probabilmente conclusoun ......"mentre oltre il 92% delle emissioni italiane di ammoniaca derivanti dalla zootecnia non ha... una volta liberata in atmosfera l'ammoniaca si combinaalcune componenti (ossidi di azoto e di ... Trovato con due grammi di cocaina, 33enne denunciato per spaccio Diverse aggressioni si sono verificate in alcuni quartieri della città di Napoli: tra le vittime, un uomo pestato a sangue con una mazza da baseball ...previsione non rispettata anche perché i carabinieri hanno trovato un video in cui i due si erano ripresi mentre sporcavano il muro forse con l'intento di pubblicarla sui social. Punto di svolta per l ...