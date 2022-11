The Equalizer 3 | blitz dei carabinieri sul set di Maiori | trovati 120 grammi di droga | due arresti

(Di giovedì 3 novembre 2022) Due membri del catering di The3 sono stati arrestati in un'operazione antisul set in Costiera Amalfitana, teatro delle riprese del sequel con Denzel Washington. Operazione antideidella compagnia di Amalfi (Salerno) sul set di The3, sequel con Denzel Washington attualmente in lavorazione in Costiera Amalfitana. sul set del film asono stati rivenuti 120di cocaina che ieri hanno portato all'arresto di due membri del servizio di catering, secondo i media locali. Il Giornale ha ha riferito che ihanno fatto irruzione nelle stanze d'albergo della località balneare diutilizzate dai ristoratori di The3 dopo che il capo del servizio di ...

