Stupro in residenza di Torino | Bernini | Non dimentichiamo eccellenza Universita'

(Di giovedì 3 novembre 2022) "Siamo stati tutti profondamente dispiaciuti, colpiti e toccati per quello che e' successo allaBorsellino pero' non vorrei che la tristezza e la gravita' assoluta dell'evento potessero far ...

Sarebbe ingiusto - cosi' Anna Maria Bernini, ministra dell'Istruzione e dell'Universita', a Torino dopo la violenza nellaBorsellino - Bisogna fare un bilanciamento tra diverse esigenze. Se ...... è il fatto che l'aggressione a sfondo sessuale sia avvenuta la stessa sera dellodella 23enne, violentata all'interno della sua stanza nellauniversitaria Borsellino . "Voleva ...'Siamo stati tutti profondamente dispiaciuti, colpiti e toccati per quello che e' successo alla Residenza Borsellino pero' non vorrei che ..."Siamo stati tutti profondamente colpiti, toccati e dispiaciuti per quello che è successo alla residenza 'Borsellino' però non vorrei che la tristezza e la gravità assoluta di questo evento, su cui è ...