Sondaggi Tecnè | Pd | continua la discesa

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 3 novembre 2022) Non si arresta la caduta nei consensi da parte del Partito Democratico. Gli ultimirealizzati daper l’Agenzia Dire danno i dem in calo di tre decimi al 17,2%. Si avvicina pericolosamente il Movimento 5 Stelle (+0,2%) al 16,8%. Il sorpasso, dato per fatto da una recente rilevazione Euromedia, è ad un passo. In vetta, Fratelli d’Italia cresce di un decimo al 28,1%. Bene anche la Lega data all’8,5% mentre Forza Italia cede due decimi e scivola al 7,4% subendo il sorpasso di Azione/Italia Viva in crescita al 7,9%. La lista Verdi/Sinistra Italiana è al 3,7%, seguono +Europa (2,6%) e Italexit all’1,9%. Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 5,9%. Fonte:: fiducia Meloni sopra il 50% Cresce al 53,8% l’indice di fiducia di Giorgia Meloni mentre quello del ...