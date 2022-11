Il Posticipo

Commenta per primo Il Chelsea corre ai ripari sul mercato dopo l'infortunio di Reece James. Il club inglese torna sulle tracce dell'esterno destro olandese dell'Inter, Denzel Dumfries , 26 anni.Commenta per primoper Sandro Tonali . Secondo l' Express , il Liverpool è disposto a offrire il 27enne mediano guineano Naby Keita per il centrocampista italiano del Milan (classe 2000). Sirene inglesi per Kvaratskhelia: Chelsea e Liverpool pronte a sborsare 100 milioni per il georgiano! Secondo la stampa inglese due club avrebbero chiesto informazioni sull'esterno georgiano, stiamo parlando di Chelsea e Liverpool. E' stato un colpo di mercato da oscar quello fatto da Aurelio De ...