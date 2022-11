Salvini annuncia di voler inasprire il Codice della strada | “Troppe tragedie per colpa di chi guida ubriaco e drogato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 novembre 2022) “perdi chi“. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo, in un post su Facebook, ha commentato la notiziapositività ad alcol e droga di Orjol Lame, il 32enne che, nella serata del 30 ottobre, si è schiantato contro una casa abbandonata. Nell’impatto sono morti la sua compagna Shane Hyseni, 22 anni, e tre bambini: il loro figlio di un anno e mezzo Mattias e il fratello e la sorella di Hyseni, Resat e Rejana, di 9 e 11 anni. Orjol Lame, accusato di omicidiole plurimo, è ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. La sua vettura, inoltre, era sprovvista di assicurazione e di revisione. “Stiamo lavorando per ...