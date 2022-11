Roma - Ludogorets | conta solo vincere Mourihno | ' Abraham sbaglia? Io lo faccio giocare e segnerà'

Si parte col piede giusto. Zaniolo c'è: la Uefa , infatti, ha accolto il ricorso dellariducendo da 3 a 2 le giornate di squalifica di Nicolò. E averlo a disposizione per Mourinho è ......Dove vederein tv e streaming La partita sarà trasmessa in chiaro su TV 8 e in diretta streaming da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili ...I giallorossi possono solo vincere per proseguire il cammino in Europa League. Confermati Abraham ed El Shaarawy titolari, l'uruguaiano in vantaggio sull'ex Verona ...Nelle ultime ore si dava per certa la titolarità dell’albanese, ma stasera giocherà Vina Stasera alle ore 21 la Roma di José Mourinho sfiderà il Ludogorets, cercando la vittoria per rimanere in Europa ...