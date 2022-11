Reddito di Cittadinanza | le date delle ricariche di novembre 2022

Informazione Fiscale

Nella manovra sarà destinata all'energia una somma non inferiore ai 15 miliardi. Sono previsti anche una 'manutenzione straordinaria' del Superbonus 110% e deldi. Lo affermano fonti di governo. In base al quadro programmatico della Nadef che arriverà domani al consiglio dei ministri il Pil dovrebbe attestarsi nel 2023 a +0,6% (come ...Il viceministro al Lavoro Claudio Durigon anticipa che ildi"non finirà il 31 dicembre", ma cambierà da subito. Il sussidio quindi non smetterà di esistere il 31 dicembre di quest'anno "ma qualcosa si può progettare fin da subito", "ne ... Reddito di cittadinanza, pagamento del sussidio e ricerca del lavoro da rivedere per il 38 per cento di lettrici e lettori Come ormai sappiamo, la ricarica della carta del reddito di cittadinanza dipende da quando è stata presentata e accolta la domanda di accesso al sussidio. Il primo pagamento di novembre sarà ...(ANSA) - IMPERIA, 03 NOV - Sono tredici i 'furbetti' del reddito di cittadinanza denunciati dai carabinieri di Imperia nelle ultime settimane per l'indebita percezione del sussidio. Considerato che la ...