“Noi…” Meloni | la frase rubata dal vertice a Bruxelles

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 novembre 2022) Giorgiaper la sua prima uscita internazionale ha deciso di recarsi a, dove la prima a riceverla è stata Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo. “Domani abbiamo un Consiglio dei ministri, noi stiamo correndo contro il tempo per la legge di bilancio”, è ladellache è stata ‘' mentre posava con la Metsola per le telecamere, come si sente nel video diffuso dai servizi audiovisivi dell'Ue. Dopo aver incontrato anche Ursula von der Leyen e Charles Michel, la premier ha fatto il punto con la stampa: “Si è creata un'interlocuzione molto franca e positiva, sono contenta. Ho discusso e portato il punto di vista italiano sulle questioni più importanti - ha sottolineato la- a patire dalla crisi ucraina e dal domino di conseguenze ...