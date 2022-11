(Di giovedì 3 novembre 2022) "Non penso ci siano i margini perche' il Pd candidi Letizia. È unadi centro, e noi lavoriamo per un candidato che sia espressione di chi ha contrastato quel modello politico" e in ...

Agenzia ANSA

Ieri laha dato un sonoro ceffone al governo della Lombardia che si è configurato come governo di destra", aggiunge. "Carlo Cottarelli e' un nome importante e penso che potrebbe fare ...... posizioni differenti, guerre interne manifestate oggi con le dimissioni della. E' una ... Cosi' la presidente dei senatori del Pd Simonaquesta mattina a Rainews ... Moratti: Malpezzi,è donna di c.destra,Cottarelli nome importante - Ultima Ora Roma, 3 nov. (Adnkronos) - Non penso ci siano i margini perché il Pd candidi Letizia Moratti. È una donna di centrodestra, e noi lavoriamo per un candidato che sia espressione di chi ha ..."Non penso ci siano i margini perche' il Pd candidi Letizia Moratti. È una donna di centrodestra, e noi lavoriamo per un candidato che sia espressione di chi ha contrastato quel modello politico" e in ...