Migranti | Ocean Vikings chiede aiuto a Francia | Grecia e Spagna | “L’Italia ha chiuso gli occhi sul destino dei sopravvissuti”

Scontro in Europa sul tema deiViking, Humanity 1 e GeoBarents, navi delle ong che ospiterebbero oltre 1000, hanno chiesto un porto sicuro sia alle nostre autorità che a quelle maltesi ma la richiesta non è ...Da oltre 10 giorni circa millea bordo di tre navi - Geo Barents, Humanity1 eViking - attendono di poter sbarcare dopo essere stati soccorsi in diverse operazioni in acque ...Ci sono tre navi Ong piene di migranti al largo delle coste italiane che chiedono di poter sbarcare in un porto sicuro per poter mettere in sicurezza quasi mille persone. Tra il 22 e il 29 ottobre, le ...Anitta Hipper, portavoce della Commissione, ha spiegato il meccanismo temporaneo di solidarietà volontario sul trasferimento dei migranti ...