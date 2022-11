Meloni | ' A Bruxelles hanno capito che non siamo dei marziani Sui migranti in Ue orecchie disponibili'

'Sono contenta del clima che ho trovato qui a'. Così il premier Giorgianel corso del punto stampa dopo gli incontri con i vertici delle istituzioni dell'Unione Europea. xf4/sat/red SponsorE' quanto dice Giorgiaa proposito del dossier migranti, nella sua dichiarazione al termine del suo giro di incontri acon i vertici Ue.spiega dunque che nei suoi colloqui, ...La prima donna a presiedere l'Europarlamento di Strasburgo, intervistata dal Tg1, commenta il primo incontro ufficiale con i vertici dell'Unione europea della premier italiana. "Ci conoscevamo già pri ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...