Mattarella | ' Il nostro modello di pacekeeping è lungimirante | serve un coordinamento della Ue'

(Di giovedì 3 novembre 2022) Sergioè intervenuto al Quirinale per la consegna delle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia. Il PresidenteRepubblica, ha iniziato parlandoguerra in Ucraina. "La guerra ...

Sarà presente alla cerimonia nel capoluogo pugliese il presidente della Repubblica, Sergio; avrà luogo anche il sorvolo delle frecce tricolori. Per ilcapo dello Stato sarà un ...Un contributo rilevantissimo alla autorevolezza delPaese nei diversi consessi ... È, quindi, un obiettivo che va concepito e perseguito in modo multidimensionale", ha aggiunto"L'Italia contribuisce con generosità, sia nell'Alleanza Atlantica - a sostegno delle esigenze della sicurezza collettiva di Paesi membri - sia nelle missioni decise dalla comunità internazionale, all ...Prove in corso a Bari per la festa dell’unità nazionale e delle forze armate in programma domani. Sarà presente alla cerimonia nel capoluogo pugliese il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; ...