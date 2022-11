LIVE Lazio-Feyenoord | Europa League calcio in DIRETTA | pochi minuti al via | Sarri sperimenta in attacco

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:25 Se laha dovuto giocare in campionato nell’ultimo fine settimana, ilha visto rinviarsi la sua sfida contro il Cambuur per prepararsi al meglio all’incontro odierno. Questa decisione della federazione olandese ha suscitato una forte reazione in casanei confronti della UEFA, che non ha preso posizione. 18:23 La squadra romana arriva a questa partita dopo la sconfitta inaspettata di domenica scorsa contro la Salernitana per 3-1. Dovrà dosare le energievisto anche il derby contro la Roma in programma domenica 6 novembre. 18:20 Partita decisiva per la qualificazione al prossimo turno, allabasta non perdere per essere sicura di continuare il proprio cammino in. Da ...