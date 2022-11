LIVE Lazio-Feyenoord 0-1 | Europa League calcio in DIRETTA | biancocelesti retrocessi in Conference League

(Di giovedì 3 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:08 Si conclude qui latestuale di, con la vittoria per 1-0 degli olandesi e laone indella. Nel ringraziarvi per averci seguito e nell’augurarvi un buon proseguimento di serata, vi invitiamo a restare sempre aggiornati grazie al nostro sito. 21:05 Lascoprirà il suo avversario nei sedicesimi dilunedi alle 13:00, quando verrà effettuato a Nyon il sorteggio. Ricordiamo che tra le palline sorteggiabili ci sarà anche quella della Fiorentina, che però non potrà essere sorteggiata contro i. 21:02 Da ...

Al De Kuip, il match valido per la 6ª giornata di Europa League 2022/2023 tra Feyenoord e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl De Kuip, Feyenoord esi affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Europa League 2022/23. Feyenoord1 - 0 MOVIOLA La partita inizierà con qualche minuto di ...Non porta a nulla la mezz'ora di assalto con Pedro al posto di Cancellieri e senza il convalescente Immobile, gli olandesi vincono e scavalcano proprio lache deve accontentarsi della ...La Lazio di Maurizio Sarri cade, non senza polemiche, in Olanda contro il Feyenoord per 1-0 e per la contemporanea vittoria del Midtjylland sullo Sturm Graz, a seguito della differenza ...AGI - La Lazio è stata battuta 1-0 a Rotterdam dal Feyenoord e chiude il suo girone di Europa League al terzo posto che le vale solo la qualificazione alla Conference League. Destino beffardo per i bi ...