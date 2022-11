Investito e ucciso da moto pirata | due persone in caserma

... 48enne di Colli a Volturno (Isernia)due sere fa, sulla Ss 158 in Molise, da un veicolo che ha proseguito la sua corsa. Determinanti sono state le immagini delle telecamere di ...Piange, si chiede come abbia fatto a cacciarsi in un guaio tanto pi grande dei suoi 23 anni. Alessandro Giovanardi, il trevigiano che la notte di Halloween hala 22enne Miriam Ciobanu , si dispera nella sua cella del carcere di Treviso dove rinchiuso da due giorni, accusato di omicidio stradale aggravato. Con il trascorrere delle ore la ...Alessandro Giovanardi, il trevigiano che la notte di Halloween ha investito e ucciso la 22enne Miriam Ciobanu, si dispera nella sua cella del carcere di Treviso dove è rinchiuso da due giorni, ...Due moto sono state sequestrate dai Carabinieri di Venafro (Isernia) e due persone vengono ascoltate in caserma nell'ambito delle indagini per la morte di Paolo Marchesani, 48enne di Colli a Volturno ...