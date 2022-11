Inter | Lukaku rientra nel 2023 Brozovic in forte dubbio per la Juventus - Sport - Calcio - quotidiano net

(Di giovedì 3 novembre 2022) Il belga vola in Belgio per un consulto, lavora per esserci al mondiale ma Inzaghi lo avrà solo nel. Intantoavvicina il rientro ma resta in ...

Il belga vola in Belgio per un consulto, lavora per esserci al mondiale ma Inzaghi lo avrà solo nel 2023. Intanto Brozovic avvicina il rientro ma resta in ...Un vero e proprio calvario Sono 6 le tappe di quello che La Gazzetta dello Sport ha definito "il percorso a ostacoli" di. 29 GIUGNO Ritorno all'in prestito 13 AGOSTO - Esordio a Lecce e ...Il belga vola in Belgio per un consulto, lavora per esserci al mondiale ma Inzaghi lo avrà solo nel 2023. Intanto Brozovic avvicina il rientro ma resta in dubbio ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...