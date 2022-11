Inter | Brozovic vede il rientro | oggi parte dell’allenamento in gruppo

(Di giovedì 3 novembre 2022) Marcelopronto aldopo l’infortunio di inizio ottobre C’è molta luce in fondo al tunnel di Marcelo. Il centrocampista croato si avvicina sempre più aldopo l’infortunio accusato con la sua Nazionale. “ha fatto buonadel lavoro con il, ci sono altri due allenamenti e se continuerà con questo tipo di lavorosarà convocato per la sfida con la Juve” riporta Sky Sport in un aggiornamento sui nerazzurri. L'articolo proviene damagazine.

...a favore dell'perché Inzaghi, al contrario di Allegri sempre più contestato, ha finalmente trovato una squadra nel vero senso della parola, capace di vincere anche senza Lukaku e, con ...Aggiornamenti importanti anche sue Chiesa in vista del derby d'Italia Juventus -, in programma domenica alle 20.45.Brozovic ci sarà con la Juventus In casa Inter filtra ottimismo sul recupero di Marcelo Brozovic. Stando alle ultime informazioni, il centrocampista croato nella giornata di oggi ha svolto buona ...ci sono altri due allenamenti e se continuerà con questo tipo di lavoro Brozovic sarà convocato per la sfida con la Juve". Dovrebbe tornare a disposizione, quindi, il regista croato che darebbe ...