Il padre “parcheggiato” in pronto soccorso con un polmone perforato | la denuncia di Ilaria Cucchi

(Di giovedì 3 novembre 2022) Giovannidella senatrice, 48 anni, è caduto in casa ed è stato portato aldel Policlinico Umberto Primo, a Roma, per accertamenti urgenti, ma una volta lì è stato “” per 14 ore senza che gli venisse fatto alcunché. “Mio, malato di PSP, è caduto in casa. Le cadute sono tipiche di questa malattia terribile“, scrivein un post pubblicato sul suo account Instagram, aggiungendo che la lastra ha rilevato una frattura dell’arco posteriore della sesta costa di sinistra con un “diffuso enfisema sottocutaneo lungo la parete laterale del torace e opacamento pleuro-parenchimali basale sinistro”. “Ha un”, ...

Sky Tg24

' Non era mai stato aggressivo né violento ' ha continuato a ripetere il, sconvolto, ai ... Hala bici, è entrato ed è andato verso la corsia dei casalinghi. Ha preso un coltello dall'...... la vedova di Maurizio Cerrato, ammazzato per avere difeso la figlia che aveval'auto ... Con luiMaurizio Patriciello, che ha officiato la messa in Santa Croce prima della cerimonia. ... Parcheggia con permesso disabili rilasciato al padre morto: denunciato ROVIGO - Aveva appena finito di lavorare e non è riuscito a raggiungere la macchina per tornare a casa dai suoi due figli, investito e ferito mortalmente proprio davanti al ...Aveva compiuto 42 anni da pochi giorni. Lo hanno trovato impiccato ad un albero in una località di montagna la “Mauta” dove si incontrano i territori di Lioni ...