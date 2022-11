Il classico non va più inteso solo come un’eredità del passato

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 3 novembre 2022) É il 1917, quando, in incognito, sotto lo pseudonimo di R. Mut, l’artista francese Marcel Duchamp presenta alla prima esposizione della “Società degli artisti indipendenti” di New York, un’opera intitolata “Fountain”. Secondo quanto si dice, i giurati dell’epoca furono talmente impressionati dal vedere esposto un orinatoio in un museo, da concedergli, unanimi, la vittoria del primo premio. Da quel giorno in poi l’arte non è stata più la stessa. Secoli e secoli di pittura e scultura ci avevano abituato alla preminenza della tecnica e della manualità dell’artista, che, plasmando la materia inerte la eleva ad opera d’arte. Da Duchamp in poi si è cominciato a dare importanza anche a qualcos’altro: ad esempio ai concetti che certe forme esprimono, anche in base ai contesti in cui sono inserite. Proprio da questa grande consapevolezza, acquisita grazie al genio del maestro modernista ...