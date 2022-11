Guardia di sicurezza impedisce la performance delle cheerleader | poi il colpo di scena

Corriere dello Sport

Durante una partita di football americano al Neyland Stadium in Tennessee, negli Stati Uniti, unadisembra ostacolare la classica esibizione pre partita delle cheerleader della squadra. Rifiutandosi di spostarsi, una delle atlete si è allontanata in preda alla frustrazione. Ma è ...Lunedì il capo del Viminale ha convocato il comandante dellacostiera, l'ammiraglio Nicola ...imbarcazioni non 'in linea con lo spirito delle norme europee e italiane in materia die ... La guardia di sicurezza importuna la ballerina: ma la reazione è virale! Le sue condizioni, ora — caricato in fretta e furia su un veicolo della sicurezza dalle sue guardie del corpo e portato in ospedale a Lahore — sono «stabili», così il suo consigliere Raoof Hasan.Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...