Edoardo Donnamaria shock sul Covid | “Non è successo chissà che | morta tutta gente anziana”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 3 novembre 2022) Il? Una bazzecola, e comunque sono morti solo vecchi. Lo ha detto lo stimatissimo virologo, laureato all’università di Forum ed ora attivo all’interno della struttura ospedaliera Grande Fratello Vip. Ebbene sì: forse dimenticandosi per un attimo delle telecamere,ha deciso di dire la sua -con argomentazioni profonde e sviluppate- sulla gravità reale che avrebbe avuto la pandemia di19 che, in tutto il mondo, ancora incide su economia, sistemi sanitari e scelte politiche. Le sue dichiarazioni hanno sconvolto sia coloro che si trovano in casa, sia coloro che lo stanno seguendo da fuori e che ritengono queste affermazioni un grosso scivolone.e ilche non era ...