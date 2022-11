Blue Bar by MOGI Caffè

(Di giovedì 3 novembre 2022) Un locale semplice e ricercato. Un’offerta food&beverage tradizionale e contemporanea. Un luogo per lenti risvegli solitari e per allegri aperitivi in compagnia.Bar è tutto questo, senza entrare in contraddizione. Aperto all’inizio del mese di settembre, il primo bar bistrot firmatoriesce a coniugare armoniosamente quelli che all’apparenza sono caratteri opposti, accogliendo gli ospiti che di giorno in giorno si affezionano alle proposte per la colazione, ai pranzi genuini e agli spuntini salutari e di gusto che accompagnano fino all’aperitivo.Bar è una piccola grande realtà nata e cresciuta sul territorio bergamasco e rivolta a chi quello stesso territorio lo vive quotidianamente o lo scopre di passaggio. Trascorsi quasi due mesi dall’apertura, ripreso fiato dall’emozione e – diciamolo – ...

Bargiornale

