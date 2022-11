TGLA7

Lo ha detto la presidente dellaChristine Lagarde a una conferenza della banca centrale lettone a Riga, rispondendo alla domanda se la stretta monetaria non rischi di esasperare le difficoltà di ...Il tempoe vanno reperite risorse. Il deficit, intanto, potrebbe essere fissato in aumento ... L'impennata post -, quando giovedì scorso ha aumentato ancora il tasso di interesse ora al 2%, ... Bce stringe i freni sull'inflazione. Lagarde 'La recessione non basterà ad abbassare il caro vita' Istat: in un mese, da agosto a settembre, aumento della disoccupazione tra i giovani ma stabile il tasso medio, al 7,9% ...