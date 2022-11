Ballando con le Stelle 2022 | tendine rotto per Gabriel Garko | «Mercoledì prossimo mi operano»

(Di giovedì 3 novembre 2022)con Giada Lini L’infortunio di, concorrente della diciassettesima edizione dicon le, continua a impensierire Milly Carlucci. La prossima settimana, a causa della rottura deldel braccio destro, l’attore dovrà infatti sottoporsi ad un’operazione, motivo per cui la sua partecipazione al programma è nuovamente in bilico. “Praticamente ilsi è, quindimi opero (…) Sabato sarò in puntata, stiamo cercando di fare qualcosa che sia adatta a tutto quanto.mi, starò in ospedale fino a giovedì e sabatodovrei esserci“ ha fatto sapere ...

